NÖ-Tourismus legt Traumstart in die Wintersaison hin

Der Tourismus in Niederösterreich brummt. Die vorläufigen Zahlen der Statistik Austria weisen für den Start in die Wintersaison in Vergleich zum Vorjahr ein sattes Plus aus.

Niederösterreichs Tourismus ist sehr gut in die Wintersaison 2024/2025 gestartet. Im November 2024, dem ersten Monat des Beobachtungszeitraums, wurden laut vorläufigen Ergebnissen von Statistik Austria 487.000 Nächtigungen in den Beherbergungsbetrieben des Bundeslandes gemeldet. Damit liegen die Übernachtungszahlen Niederösterreichs zu Beginn der diesjährigen Wintersaison um 7,1 Prozent über jenen aus dem November 2023. NÖ Skigebiete bilanzieren Weihnachtsferien mit Rekord-Besuch

Neue Bergerlebnispässe sind ein Verkaufsschlager Getragen wird der Anstieg in erster Linie von den inländischen Gästen. Wie der NÖ Wirtschaftspressedienst den vorliegenden Daten entnimmt, sind die Nächtigungen bei dieser Gruppe im November 2024 um 9,8 Prozent auf 347.200 gestiegen, bei Besuchern aus dem Ausland um einen Prozentpunkt auf 139.800. Die Zahl der Ankünfte in den niederösterreichischen Tourismusbetrieben hat im Vergleich zum Vorjahresmonat um 5,5 Prozent auf 193.800 zugenommen.