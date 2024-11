Paar in Niederösterreich nach Schüssen tot

Ein Paar ist am Mittwoch in Matzendorf-Hölles (Bezirk Wiener Neustadt) nach Schüssen gestorben.

Zur Tat dürfte es zwischen 16.00 und 17.00 Uhr gekommen sein. Die beiden wurden in einem Wohnhaus mit Schussverletzungen aufgefunden, bestätigte Stefan Pfandler, Leiter des Landeskriminalamts Niederösterreich, auf Anfrage Medienberichte. "Der Mann starb an Ort und Stelle, die Frau im Krankenhaus", sagte er. Ein erweiterter Suizid gilt als möglich. Das Landeskriminalamt ermittelt.

Nach ersten Angaben dürfte es sich um eine Verzweiflungstat handeln. Laut Pfandler deutet einiges darauf hin, dass der Mann geschossen habe. Dies müsse aber erst im Zuge der Ermittlungen bestätigt werden. Das Landeskriminalamt - Tatortgruppe und Bereich Leib/Leben - übernahm die Erhebungen.

(S E R V I C E - In Österreich finden Frauen, die Gewalt erleben, u. a. Hilfe und Informationen bei der Frauen-Helpline unter: 0800-222-555, www.frauenhelpline.at; beim Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) unter www.aoef.at, sowie beim Frauenhaus-Notruf unter 057722 und den Österreichischen Gewaltschutzzentren: 0800/700-217, https://www.gewaltschutzzentrum.at/, beim Polizei-Notruf: 133, sowie in Niederösterreich beim NÖ Frauentelefon unter 0800-800 810.

Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Unter www.suizid-praevention.gv.at finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich. Infos für Jugendliche gibt es unter www.bittelebe.at)