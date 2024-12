Alkolenker mit 1,7 Promille war gesuchter Ganove

Bei der Kontrolle passte einfach gar nichts: Der Lenker war betrunken und zu schnell gwesen. Zudem war der Pkw nicht zugelassen. Und einen Führerschein hatte der Verkehrssünder auch nicht.

NÖ. Ein per Haftbefehl gesuchter Mann ist am Wochenende bei einer Verkehrskontrolle im Bezirk Mödling erwischt worden. Der 45-Jährige war betrunken mit einem nicht zugelassenen Pkw auf der Wiener Außenring Autobahn (A21) mit "auffälliger Fahrweise" unterwegs gewesen, berichtete die Polizei am Montag in einer Aussendung. Er verließ die A21 bei Brunn am Gebirge und fuhr trotz Schlangenlinien mehrmals schneller als erlaubt.

Der Lenker hatte am späten Samstagnachmittag zunächst mehrere Aufforderungen anzuhalten ignoriert, bevor er in der Wienerstraße endlich anhielt. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass gegen den 45-Jährigen eine Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt bestand. Ein Alkotest ergab 1,7 Promille. Die Begutachtungsplakette des Autos war abgelaufen, die auf die Lebensgefährtin des Mannes lautende Zulassung war aufgehoben. Die Kennzeichen wurden an Ort und Stelle abgenommen und eine vorläufige Sicherheitsleistung eingehoben, bevor der 45-Jährige noch an Ort und Stelle verhaftet ins Gefängnis gebracht wurde.