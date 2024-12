Wilde Verfolgungsjagd: 18-jähriger Beifahrer bei Flucht vor Polizei in Graz verletzt

Der Lenker hielt bei Kontrolle nicht an und raste davon.

Bei einer wilden Verfolgungsfahrt durch Graz und einem dabei gebauten Unfall ist Sonntagabend der 18-jährige Beifahrer eines bisher noch unbekannten Pkw-Lenkers verletzt worden. Der Mann, es dürfte sich um einen 20-jährigen Russen handeln, war nach dem Crash davongelaufen und hatte den Verletzten zurückgelassen. Nach ihm wird nun gesucht. Im Auto wurden unter anderem Drogen sichergestellt, hieß es am Montag seitens der Polizei.

Eine Streife hatte gegen 17.30 Uhr den Lenker des Mercedes am Bahnhofgürtel kontrollieren wollen und gab Zeichen zum Anhalten. Doch anstatt zu stoppen, raste der Mann mit hohem Tempo davon. Zuerst in die Kärntner Straße, dann weiter in die Vinzenz-Muchitsch-Straße und in die Kapellenstraße. Dort war dann Endstation, als der Lenker die Kontrolle über das Auto verlor und frontal gegen einen Baum krachte.

Suche nach Zeugen

Der Unfallverursacher sprang aus dem Wrack und lief davon. Der 18-Jährige am Beifahrersitz dürfte nicht angegurtet gewesen sein und erlitt leichte Verletzungen. Er wurde vom Notarzt versorgt und dann ins LKH Graz gebracht, wo er vorübergehend stationär aufgenommen wurde. Laut bisherigen Ermittlungen könnte es sich beim Lenker um einen in Graz lebenden 20-jährigen Russen handeln. Eine Fahndung verlief bisher aber ohne Erfolg.

Am Pkw entstand Totalschaden. Außerdem fand die Polizei darin Suchtmittel, Bargeld sowie zwei Mobiltelefone. Zeugen der Fahrt und des Unfalls sowie Menschen, die möglicherweise gefährdet waren, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 059133/65-4110 zu melden.