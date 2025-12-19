Der Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) baut sein Nachtverkehrsangebot weiter aus: In den Nächten vor Samstagen, Sonntagen und Feiertagen stehen Fahrgästen zusätzliche Bahnverbindungen in Wien und dem Wiener Umland zur Verfügung.

Die neuen Angebote ergänzen das bestehende Netz aus Nachtzügen, Nacht-U- und S-Bahnen, innerstädtischen Nachtbussen sowie regionalen Nachtbuslinien und sorgen gemeinsam für eine sichere, verlässliche und leistbare Heimfahrt.

„Die neuen Nachtverbindungen stärken die Anbindung Wiens weit über die Stadtgrenzen hinaus. Sie eröffnen unseren Fahrgästen mehr Flexibilität, um ihre Wege unabhängig von Tageszeit und Verkehr zu planen. Das ist ein weiterer Schritt hin zu einer noch besser vernetzten, nachhaltigen Wirtschafts- und Mobilitätsregion,“ unterstreicht Barbara Novak, Stadträtin für Finanzen, Wirtschaft, Arbeit, Internationales und Digitales der Stadt Wien.

„Für Berufspendler, Jugendliche und Nachtschwärmer eröffnen die optimierten Nachtverbindungen ganz neue Möglichkeiten. Ob über die S-Bahn-Stammstrecke und Südbahn Richtung Wiener Neustadt, die S1/S2 ins nördliche Weinviertel oder die S3/S7 Richtung Stockerau und Hollabrunn – die erweiterten Angebote sind für unsere Niederösterreicher nachts ein echter Mehrwert“, erklärt Udo Landbauer, LH-Stellvertreter und Verkehrslandesrat von Niederösterreich.

„Gerade für Berufstätige aus dem Burgenland bringen die erweiterte Nachtverbindung auf der S60 spürbare Verbesserungen. Ergänzend dazu sorgt die tägliche Nachtbusverbindung B01 für eine direkte und verlässliche Anbindung von Wien ins Südburgenland – bis nach Oberwart, Stegersbach und Güssing. Wer spät arbeitet, studiert oder das Nachtangebot in Wien nutzt, profitiert damit von mehr Planbarkeit“, betont der burgenländische Verkehrslandesrat Heinrich Dorner.

„Mit den bestehenden und neuen Nachtverkehren bringen wir die Menschen in unserer wachsenden und pulsierenden Mobilitätsregion noch näher zusammen. Ob nach dem Konzert, dem Treffen mit Freundinnen und Freunden oder einer späten Schicht: Wir sorgen dafür, dass unsere Fahrgäste auch nachts verlässlich nach Hause kommen“, so die VOR-Geschäftsführung Karin Zipperer und Alexander Schierhuber.

Alle Nachtverbindungen sind in der VOR -Fahrplanauskunft unter AnachB.vor.at sowie in der VOR AnachB App abrufbar.

Das optimierte Nachtangebot im Überblick (Nächte vor Samstagen, Sonntagen und Feiertagen):

NEU: CJX5 Weststrecke

Zug 2098: Wien Westbahnhof (1:48) – Wien Hütteldorf (1:54) – St. Pölten (2:32) – weiter bis Amstetten (mit Halten wie tagsüber)

Zug 2099: Amstetten (0:10) – St. Pölten (0:58–1:06) – Wien Hütteldorf (1:40) – Wien Westbahnhof (1:47)

Täglich bis St. Pölten, am Wochenende zusätzlich bis Wien Westbahnhof

S80: Fahrzeitanpassung Richtung Osten

Wien Hbf (1:21) – Aspern Nord – weiter mit allen Halten bis Marchegg

An Samstagen, Sonntagen und Feiertagen rund 30 Minuten später als bisher, neu mit Halt an allen Stationen im Abschnitt Wien – Aspern Nord

S-Bahn-Stammstrecke und Südbahn (S1/S2)

30-Minuten-Takt: Wien Leopoldau – Floridsdorf – Stammstrecke – Meidling – Mödling

Jeder zweite Zug weiter nach Wiener Neustadt (Stundentakt)

Je eine Nachtverbindung nach Mistelbach (S2) und Gänserndorf (S1)

S45 Vorortelinie

30-Minuten-Takt zwischen Wien Handelskai und Wien Hütteldorf

S3 / S7 Nordwestbahn und Flughafenschnellbahn

30-Minuten-Takt Schwechat – Rennweg – Stammstrecke – Wien Jedlersdorf

Stundentakt bis Stockerau, eine Spätverbindung bis Hollabrunn

Kurze Anschlüsse in Wien Rennweg an die Nacht-S-Bahn Richtung Süden und Norden

S40 Franz-Josefs-Bahn

Eine Nachtverbindung von Wien Franz-Josefs-Bahnhof (2:37) nach Tulln Stadt (3:25)

In Kombination mit der Nachtbuslinie 413 insgesamt drei nächtliche Verbindungen zwischen Wien Heiligenstadt und Tulln

S50 Westbahn-Nebenstrecke

Eine Nachtverbindung von Wien Westbahnhof (1:26) über Tullnerbach-Pressbaum (1:56) nach Neulengbach (2:17)

S60

Wien Hbf (1:11) – Wiener Neustadt (2:07)

Wien Hbf (1:51) – Bruck an der Leitha (2:32) – Neusiedl am See (2:43)

S80

Nachtverkehr im 30-Minuten-Takt zwischen Wien Hütteldorf und Wien Aspern Nord

Letzte Verbindung Richtung Marchegg an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen rund 30 Minuten später als bisher. NEU: Mit Halt in allen Stationen im Abschnitt Wien – Aspern Nord

Badner Bahn

Alle 30 Minuten zwischen Wien Oper und Wiener Neudorf in den Nachtstunden

Tägliche Nachtbusverbindung ins Burgenland: B01 – Wien – Oberwart – Stegersbach – Güssing

23:25 Uhr – Wien Karlsplatz – über Oberwart Hauptplatz (01:15 Uhr) – Stegersbach P+R/Hauptplatz (01:38 Uhr) nach Güssing Hauptplatz (01:59 Uhr)

00:25 Uhr – Wien Karlsplatz bis Oberwart Hauptplatz (02:11 Uhr)

Dichter Spätverkehr als Standard in der Ostregion

In den letzten Jahren wurde das Angebot an öffentlichen Verkehrsmitteln spätabends und nachts kontinuierlich ausgebaut. Heute ist die letzte Abfahrt ab Wien etwa auf den meisten Bahnstrecken täglich rund um Mitternacht oder sogar später möglich. Wer eine Anschlussverbindung ab St. Pölten oder Wiener Neustadt erreichen möchte, kann bis ca. 23:00 Uhr in Wien abfahren. An Wochenenden (Freitagnacht auf Samstag, Samstagnacht auf Sonntag und in den Nächten vor Feiertagen) verkehren die Züge teilweise eine Stunde länger, dies betrifft auch die Anschlussverbindungen.