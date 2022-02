× Personen bei Brand in Wohnungen eingeschlossen

Sofa sowie Gaszähler- und Stromverteilerkasten in Flammen, Stiegenhaus war verraucht.

Weissenbach. Mehrere Personen sind am Samstag in den frühen Morgenstunden bei einem Brand in einer Wohnhausanlage in Weissenbach an der Triesting (Bezirk Baden) regelrecht in ihren Wohnungen eingeschlossen gewesen. Im Erdgeschoß eines Stiegenhauses brannten ein Sofa sowie ein Gaszähler- und ein Stromverteilerkasten, berichtete das Bezirkskommando in einer Aussendung. Die Feuerwehr löschte die Flammen, verletzt wurde laut Polizei niemand. Ermittlungen zur Brandursache waren im Laufen.

© APA/BRIGITTE FISCHER FOTOSTUDIO B&G ×

Feuerwehr: "Dramatische Szenen"

Die Feuerwehr berichtete von "dramatischen Szenen" und einer "gefährlichen Situation" für Bewohner und Einsatzkräfte. Die Helfer wurden kurz nach 2.30 Uhr alarmiert. Bei der Einsatzadresse in der Katastralgemeinde Neuhaus handelte es sich um einen Wohnblock mit sieben Stiegenhäusern und rund 60 Wohneinheiten, was die Lage laut Feuerwehr "erheblich verschärfte". "Aus Fenstern und von Balkonen riefen die verängstigten Bewohner bereits dem Einsatzleiter zu und teilten mit, dass das Stiegenhaus stark verraucht sei und eine Flucht aus dem Gebäude unmöglich ist", hieß es in der Aussendung. Die Betroffenen wurden angewiesen, die Türen geschlossen zu halten und in den Wohnungen zu bleiben.

Der Brand konnte rasch unter Kontrolle gebracht und abgelöscht werden, das Stiegenhaus wurde von Rauch befreit. Zwei Feuerwehren mit 33 Mitgliedern standen rund eine Stunde lang im Einsatz. Gas-und Stromversorgung wurden während der Arbeiten unterbrochen und anschließend vom zuständigen Energieversorger überprüft. An den Wohneinheiten entstand kein Schaden, teilte die Polizei auf Anfrage mit.