Pferd auf Mann und Frau gestürzt

Ein Pferd ist auf einen Mann und eine Frau gestürzt , beide wurden verletzt. Auch ein Nothubschrauber musste ausrücken.

Waidhofen a.d. Thaya. Ein Reitunfall in Waidhofen a.d. Thaya hat am Mittwochabend zwei Verletzte gefordert. Ein Pferd war auf einen 23-Jährigen und eine 21-Jährige, beide aus dem Waldviertel, gestürzt, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Donnerstag auf Anfrage mit. Die Opfer wurden in Krankenhäuser eingeliefert. Dabei war auch ein Notarzthubschrauber im Einsatz.

Laut Polizei hatte der 23-Jährige aus noch unbekannter Ursache auf einem Reiterhof die Kontrolle über das Pferd verloren. Das Tier stürzte in der Folge auf den Mann und die Frau, die sich auf dem Areal aufgehalten hatte.

Die 21-Jährige wurde von "Christophorus 2" in das Universitätsklinikum St. Pölten geflogen. Der junge Mann wurde auf dem Straßenweg ins Landesklinikum Horn transportiert.