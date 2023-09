Pferd steckte in Schlammloch fest

Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Gföhl konnten das Tier aus seiner misslichen Lage befreien.

In einem Reitstall in Gföhl kam es am Montag zu einem dramatischen Einsatz. Nachdem ein braunes Pferd über ein Gatter gesprungen war, blieb es in einem Schlammloch stecken. Das Tier stürzte, grub sich mit den Beinen weiter in den Gatsch und schaffte es nicht mehr selbstständig aufzustehen.

© Freiwillige Feuerwehr Gföhl

Mit Muskelkraft und Traktor gerettet

Mit zwei Fahrzeugen und elf Einsatzkräften rückte die Freiwillige Feuerwehr Gföhl aus, um dem Pferd aus seiner misslichen Lage zu helfen. Nur durch die Muskelkraft der Feuerwehrleute, die Hilfe eines Tierarztes und die Einbeziehung eines Traktor-Frontladers und Rundschlingen, schaffte es das Pferd wieder auf seine Beine. Zum Glück blieb das Tier unverletzt. Den Schock muss es aber noch überwinden.

© Freiwillige Feuerwehr Gföhl