Pkw crasht gegen Hausmauer von Gasthaus – Lenkerin tot

Das Auto war von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Hausmauer eines Gasthauses geprallt.

Niederösterreich. Am Montagabend ereignete sich in Heinrichsberg bei Kilb (Bezirk Melk) ein tödlicher Autounfall. Eine Lenkerin kam mit ihrem Pkw von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Hausmauer eines Gasthauses, wie "orf.at" berichtet. Die Frau starb noch an der Unfallstelle.

Warum das Auto von der Fahrbahn abkam, ist noch unklar – die Erhebungen zur Unfallursache sind derzeit im Gange.

Die Lenkerin wurde bei dem Crash offenbar im Fahrzeug eingeklemmt. Für sie kam jede Hilfe zu spät.