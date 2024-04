PKW stürzte in Fluss: Zeuge rettete Lenker

Ein Lenker ist am Freitag in Scheibbs mit seinem Auto in die Erlauf gestürzt.

Der Mann war aus vorerst unbekannter Ursache mit seinem Pkw vom Krankenhausparkplatz über eine Böschung gefahren, der Wagen trieb einige Meter ab und blieb an einem Stein hängen. Ein Augenzeuge sprang sofort in den Fluss, um den Lenker aus dem Auto zu retten, berichtete die Feuerwehr. Der Mann wurde nach einer Erstversorgung zur weiteren Untersuchung ins Spital gebracht. Die Feuerwehr barg den Pkw. Die Bergung erfolgte mit einem Kran Die Bergung war herausfordernd, da zunächst mit einer Motorkettensäge ein Weg für den Kran freigeschnitten werden musste. Um Platz für das Wechselladerfahrzeug zu schaffen, wurden einige geparkte Autos mit Rangierwägen weggestellt. Zur Vorbereitung der Bergung mussten zwei Feuerwehrleute, gesichert mit Rettungsleinen, in die noch kühle Erlauf springen. "Dieser Einsatz war für uns sicherlich nicht alltäglich", hieß es von der örtlichen Feuerwehr.