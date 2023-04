Polizei sucht diese beiden Klima-Aktivisten

Bei einer Demo am 28. März in Mannswörth wollten die beiden Klima-Aktivisten eine Sperrkette durchbrechen. Dies könnte nun folgen haben.

Konkret geht es um die Demo am 28. März im niederösterreichischen Mannswörth. Die beiden Personen sollen bei einer nicht genehmigten Demonstration in Mannswörth versucht haben, , die polizeiliche personelle Sperrkette mit Gewalt zu durchbrechen, um so auf ein Gelände zu gelangen, indem sie mit Anlauf gegen die Sperrketten gesprungen sind.

Nach Kontrolle wieder freigelassen

Die Polizei wollte daraufhin die Personalien der beiden Aktivisten feststellen. Die beiden trugen keine Identitätsdokumente bei sich und machten dazu auch keine Angaben. Daraufhin wurden die beiden wieder freigelassen. Nun ordnete die Staatsanwaltschaft Korneuburg die Veröffentlichung der Lichtbilder der beiden Beschuldigten an.

© LP NÖ

© LP NÖ

Für beide Personen gilt die Unschuldsvermutung. Hinweise, die auf Wunsch auch vertraulich behandelt werden, werden an das Stadtpolizeikommando Schwechat, Kriminaldienst, Telefonnummer 059133-36-2215, erbeten.