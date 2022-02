Polizeihund "Odin" spürte vermissten 89-Jährigen auf

Alter Mann saß in Garage von Rohbau - Desorientiert und unterkühlt.

Polizeidiensthund "Odin" hat Mittwochfrüh einen in den Morgenstunden in Neumarkt a.d. Ybbs (Bezirk Melk) als abgängig gemeldeten 89-Jährigen aufgespürt. Der alte Mann saß in der Garage eines Rohbaus. Er war desorientiert und unterkühlt und wurde in das Landesklinikum Amstetten gebracht, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich.

"Odin" von der Diensthundeinspektion St. Pölten hatte einer Aussendung zufolge gegen 5.20 Uhr bei Dunkelheit und leichten Minusgraden die Spur des Abgängigen aufgenommen. Die Fährte führte durch ein Siedlungsgebiet und über einen Acker. Nach 25 Minuten war der Mann gefunden.