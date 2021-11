Rax: Corona-Cluster bei Brandhelden

Auch das noch! Die Löscharbeiten am Feuchter wollen nicht enden – jetzt sind auch vier Florianis und ein Bergretter erkrankt.

Wie der Sanitätsstab am Mittwoch bestätigte, sind fünf der Brandhelden, die den riesigen Waldbrand vis-à-vis der Rax im Schneeberggebiet am Beginn des Höllentals bekämpft haben, an Covid-19 erkrankt.



Betroffen sollen Mitglieder der Feuerwehren Puchberg und Rohrbachgraben sein, die im Naturfreundehaus Knofeleben nächtigten.



