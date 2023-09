Reizgas-Attacke auf Schule: Täter noch unbekannt

Nach dem Pfefferspray-Vorfall, bei dem 14 Personen, vorwiegend Schüler, verletzt wurden und das gesamte Gebäude evakuiert werden musste, fehlt von dem Pfefferspray-Attentäter noch jede Spur.

Diesen Tag werden die Schüler und Lehrer des Bundes- und Bundesrealgymnasiums in der Frauengasse in Baden wohl nie vergessen. Aufgrund einer Reizgas-Attacke in einem Klassenzimmer und einer WC-Anlage musste das gesamte Gebäude mit 880 Personen evakuiert werden.

Die Schulärztin hatte Polizei und Rettung am Mittwochmorgen alarmiert, nachdem etliche Schüler Symptome von einer Reizgasbelastung aufwiesen.14 Personen, vorwiegend Schüler wurden verletzt, auch durch Stürze nach dem Vorfall, sieben mussten ins Spital. Eine Schülerin, die Augenprobleme davontrug, musste sogar mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.

© Thomas Lenger ×

Schülerbefragungen fanden statt

Laut Polizei dürfte es sich um einen Schülerstreich mit Pfefferspray handeln, der tragische Konsequenzen hatte. Mittlerweile konnten Schülerbefragungen durchgeführt werden. Von dem Pfefferspray-Attentäter fehlt allerdings bisher jede Spur. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.