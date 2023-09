× Riesendrachen kreisen über Schloss Hof

Auf Schloss Hof sind am Wochenende die Drachen los und sorgen für ein buntes Treiben am Himmel.

"Volle Kraft hinauf!“ heißt es an diesem Wochenende beim Drachensteigfest auf Schloss Hof, wenn auf der Festwiese die schönsten und originellsten Exemplare des 1. Wiener Drachen- und Flugverein präsentiert werden. Von 16. und 17.9.2023 zeigen Profis und Fans der luftigen Disziplin ihre Kunststücke mit den beliebten Flugobjekten am Himmel über Schloss Hof. Bei guten Windverhältnissen werden die Drachensteiger spezielle Riesendrachen und Drachen mit Windspielen präsentieren.

© SKB/Michal Cilc ×

Die kleinen Gäste können unter fachkundiger Anleitung ihre eigenen Drachen basteln sowie bunt bemalen und hoch in die Lüfte aufsteigen lassen. Drachen können auch selbst mitgebracht werden. An beiden Tagen können Gäste in Schloss Hof auch an Schloss- oder Gartenführungen teilnehmen oder im Gutshof den Streichelzoo besuchen. Auch der Laufradparkours ist bei entsprechenden Wetterbedingungen geöffnet.