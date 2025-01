Rücksichtslos! Liebespaar behinderte Feuerwehreinsatz

Das Paar schien auf den Einsatz keine Rücksicht zu nehmen.

Aufregung um ein Pärchen in der Nacht auf Samstag in Wiener Neustadt. Dort brach kurz nach Mitternacht in einem Haus ein Feuer im Müllraum aus. Ein Bewohner alarmierte die Einsatzkräfte.

© FF Wiener Neustadt

© FF Wiener Neustadt

Die alarmierten Rettungsleute der Freiwilligen Feuerwehr Wiener Neustadt, die extra von zu Hause kamen, wurden am Vorplatz der Feuerwehr von einem Pärchen blockiert. Der Lenker eines Wiener Fahrzeuges und die Lenkerin eines in Oberwart zugelassenen Pkw umarmten sich, als die Feuerwehrleute zum Einsatz eilten.

Paar blockierte für Abschied Alarmparkplatz

Die beiden Turteltäubchen ließen sich nicht von den Ehrenamtlichen abhalten und blockierten weiter die Alarmparkplätze vor der Feuerwehr. "Man kann sich mit so etwas leider nicht aufhalten, aber es ist ärgerlich, wenn die Alarmparkplätze belegt werden und man mit dem Pkw nicht zufahren kann", zeigt sich Feuerwehrkommandant und diensthabender Offizier, Wiener Neustadts Branddirektor Christian Pfeiffer, über diese Blockade. Ein Kommandofahrzeug sowie ein weiteres Löschfahrzeug rückten trotz Störung ebenfalls zum Einsatzort aus.

Vor Ort drang der erste Atemschutztrupp in den verschlossenen Müllraum vor, löschte Flammen und brachte zwei brennende Müllcontainer ins Freie, wo sie weiter abgelöscht wurden. Der Raum wurden belüftet und kontrolliert. Die Bewohner des betroffenen Hauses wurden angewiesen, Fenster zu schließen und Wohnungen nicht zu verlassen, um die Sicherheit zu gewährleisten.

Nach 15 Minuten konnte "Brand aus" gegeben werden.Die Ursache des Feuers war vorerst unklar, und der Müllraum bleibt derzeit gesperrt.