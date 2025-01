Feuer in Wiener Wohnung: Bewohner im Spital

Beim Eintreffen der Feuerwehr schlugen die Flammen schon aus mehreren Fenstern.

Großeinsatz in einem Mehrfamilienhaus in Liesing am Samstagabend gegen 22.30 Uhr. Als die Einsatzkräfte vor Ort in der Erlaaer Straße waren, schlugen die Flammen bereits aus mehreren Fenstern der Wohnung im zweiten Stock.

Unter schwerem Atemschutz drang ein Feuerwehrtrupp mit einer Löschleitung über das Stiegenhaus zur brennnenden Wohnung. Mit weiteren Löschleitungen über Drehleitern wurde von außen gegen das Feuer gekämpft, um den Flammenüberschlag und den beginnenden Dachbrand zu verhindern.

Eine Person musste ins Spital

Zeitgleich musste mit einem Hochleistungslüfter das Gebäude belüftet werden. Ein komplettes Übergreifen der Flammen auf das Dach konnte verhindert werden. Mehrere Glutnester mussten bei Nacharbeiten gelöscht werden. Eine Bewohner des Hauses musste notfallmedizinisch versorgt und werden. Atemschutz kontrolliert und dabei mehrere Glutnester bei sogenannten Nachlöscharbeitenabgelöscht.