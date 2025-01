Großeinsatz: Feuer in Wohnhaus

Der Brand brach in den Morgenstunden aus.

Einen Großeinsatz gab es am Freitag in den Morgenstunden im Tiroler Jenbach. In einem Wohnhaus, welches gerade umgebaut wird, brach plötzlich Feuer aus. Etliche Einsatzkräfte aus der Gegend mussten zu dem Brand ausrücken.

Die Rauchentwicklung war stark. Laut ersten Informationen wurde bei dem Feuer niemand verletzt. Die Brandursache war vorerst unklar. Die Löscharbeiten dauern an.