Ehemaliges Gasthaus völlig abgefackelt: Ermittlungen laufen

Die Feuerwehrleute standen mehrere Stunden im Einsatz.

In der Nacht auf den Heiligen Dreikönigstag brach in einem ehemaligen Gasthaus im Gemeindegebiet von Enns Feuer aus. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Meterhohe Flammen schlugen aus dem leerstehenden Haus.

© TEAM FOTOKERSCHI/BERNADETTE & WERNER KERSCHBAUMMAYR

Die Feuerwehrleute löschten den Brand von mehreren Seiten, eine Drehleiter kam zum Einsatz. Insgesamt bekämpften Einsatzkräfte von zehn Feuerwehren aus der Region die Flammen. Zum Zeitpunkt des Brandes befand sich nach aktuellen Informationen niemand im Gebäude, da es bereits seit längerer Zeit leer steht.

Über mehrere Stunden dauerte der Einsatz. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.