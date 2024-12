Silvester-Rakete fackelte Sportanlage ab

Die Sportanlage fing aufgrund einer fehlgeleiteten Rakete zu brennen an.

Eine Silvesterrakete richtete in der Gemeinde Hopfgarten im Brixental, Bezirk Kitzbühel, am Montag einen großen Schaden an.

© ZOOM.TIROL ×

© ZOOM.TIROL ×

Passanten entdeckten den Brand auf einem Fussballplatz. Beim Eintreffen der Feuerwehr brannte eine Leichtathletik-Hochsprunganlage bereits lichterloh. Das Feuer wurde offenbar durch eine fehlgeleitete Silvesterrakete ausgelöst.

35 Einsatzkräfte waren vor Ort, um den Brand zu löschen. Unter schwerem Atemschutz konnte das Feuer schließlich unter Kontrolle gebracht werden. Wer die Silvesterrakete entzündet hatte, war vorerst unklar. Nach dem Verursacher wird gesucht.