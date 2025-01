Drogenlenker zündete Auto an - unabsichtlich

Der 26-jährige Oberösterreicher prallte mit einer Zigarette im Mund in das Auto vor sich.

Für einen 26-Jährigen aus dem Bezirk Ried ging eine Drogenfahrt am Dienstagabend nach hinten los. Er fuhr mit einer Zigarette im Mund vom Parkplatz einer Tankstelle in Wels auf die B137 Richtung Norden auf. Dabei crashte sein Auto in ein Fahrzeug, das vor ihm angehalten war, welches von einem 32-Jährigen aus dem Bezirk Grieskirchen gelenkt wurde. Dessen Auto wurde wiederum in den Pkw eines Pensionisten (70) vor ihm geschoben.

Nach der Auffahrkollision, die der 26-Jährige verursacht hatte, legte der Lenker seine noch brennende Zigarette - statt sie auszudämpfen - in das Fach der Fahrertüre. Nur kurze Zeit später entfachte ein Feuer, es kam zu einer starken Rauchentwicklung. Dass sein Auto brannte bemerkte der Oberösterreicher allerdings nicht.

Führerschein wurde abgenommen

Zum Glück realisierten Einsatzkräfte in einem vorbeifahrenden Rettungsfahrzeug den Brand und konnten ihn rasch löschen. Bei der Verkehrsunfallaufnahme wurde schließlich festgestellt, dass der 26-Jährige unter Drogen stand. Einen Urintest verweigerte er. Bei der klinischen Untersuchung wurde schließlich die Fahruntauglichkeit festgestellt. Der Führerschein wurde vorläufig abgenommen.