Sammelaufruf vom Haus der Geschichte

Über Jahrhunderte haben verschiedenste Ereignisse die Bevölkerung geprägt, nun möchte das Haus der Geschichte all diese Erlebnisse aufarbeiten.

Ab 18. Jänner sucht das Haus der Geschichte im Museum Niederösterreich Objekte aus den Jahren 1989 bis 2005. Mit diesem Aufruf möchte man die Bevölkerung aktiv in das Gedenkjahr 2025 mit einbeziehen, so Landeshauptfrau, Johanna Mikl-Leitner. Bis April kann man die Erinnerungsstücke vom Fall des Eisernen Vorhangs bis hin zu den Hochwasserkatastrophen einreichen. Die Kuratoren wollen mit den teils sehr privaten Stücken die Erinnerung an diese prägenden Ereignisse wach halten und für alle zugänglich machen.

Objekte können per E-Mail und an vier Sammelsamstagen am 18. Jänner, 15. Februar, 15. März und 12. April, im Museum Niederösterreich, vorgeschlagen werden. Der Aufruf ist Teil der Initiative "Erinnern für die Zukunft in Niederösterreich". Im Zuge dieser Initiative wird es zahlreiche Ausstellungen und Projekte von verschiedenen Institutionen geben.