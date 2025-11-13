Zwei Hauswasserbüffel-Weibchen aus dem Tiergarten Schönbrunn grasen nun im Naturpark Leiser Berge.

Auf einer vier Hektar großen Fläche mit Schilf, Gräsern und Bäumen erwartet sie jede Menge Arbeit. Die beiden einjährigen Tiere sind als Landschaftsgärtnerinnen im Einsatz. Mit jedem Schritt, mit jedem Bissen gestalten sie die Vegetation. "Die Tiere sorgen für eine naturnahe Beweidung – ganz ohne intensive menschliche Eingriffe. Diese Form der Landschaftspflege knüpft an die historische Rolle großer Pflanzenfresser an, die über Jahrtausende hinweg natürliche Lebensräume gestaltet haben. Sie verhindern die Verbuschung, schaffen kleinräumige Strukturen und fördern so die Entwicklung vielfältiger Lebensräume. Davon profitieren zahlreiche heimische Tier- und Pflanzenarten“, erklärt Alexander Ernst, Geschäftsführer des Naturpark Leiser Berge.

Weinviertler Wasserbüffel-Population

Die beiden Schönbrunner Wasserbüffel bilden den Grundstein einer neuen Weinviertler Wasserbüffel-Population. "Die Wasserbüffel sind ein wesentlicher Baustein, um dem Weinviertel sein wildes Herz zurückzugeben. Wir sind dem Tiergarten überaus dankbar, dass er uns zwei seiner Tiere anvertraut hat“, sagt Jennifer Kraus, Geschäftsführerin des Startups "Meine Blumenwiese“ und inhaltliche sowie finanzielle Partnerin des Projekts. Bereits Ende September sind die Büffel übersiedelt. Nach einer kurzen Eingewöhnungszeit auf einem eigenen Weideabschnitt haben sie sich im Naturpark gut eingelebt. Künftig kommen die Tiere in den Wild Solutions Park im Naturpark Leiser Berge. "Es ist schön, dass wir durch die erfolgreiche Haltung und Zucht von Hauswasserbüffeln im Tiergarten große Pflanzenfresser ins Weinviertel zurückbringen können. Wir sind sehr stolz auf unsere kontinuierliche und gut funktionierende Nachzucht. Derzeit freuen wir uns gleich über zwei Jungtiere. Die kleinen Büffel sind die Geschwister jener Tiere, die in den Naturpark Leiser Berge übersiedelt sind und verstärken jetzt wieder unsere Herde“, erläutert Tiergartendirektor Dr. Stephan Hering-Hagenbeck.