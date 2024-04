Schwechat bekommt eine neue Bio-Mühle

Österreichs größter Mehlerzeuger "GoodMills" errichtet in der Stadt Schwechat eine weitere Bio-Bühle.

Mit einem Investitionsvolumen von knapp 25 Millionen Euro errichtet Österreichs größter Mehlerzeuger, die GoodMills Österreich GmbH mit Sitz in Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha), in der Braustadt eine neue Bio-Mühle. Sie soll eine Kapazität von bis zu 50.000 Tonnen pro Jahr haben, berichtet die Raiffeisenzeitung. Die Inbetriebnahme der Anlage, inklusive Integration der Bio-Linie Rannersdorf, ist für das Frühjahr 2026 geplant.

Zwei Mühlen mahlen bereits

Schon jetzt betreibt GoodMills Österreich in der Stadt Schwechat zwei Mühlenstandorte: Die Fini´s Feinstes Mühle – vormals unter dem Namen Vonwiller-Mühle bekannt – ist mit einer Tageskapazität von rund 600 Tonnen Getreide Österreichs leistungsstärkste Getreidemühle. Mit 65 Beschäftigten verarbeitet sie Weizen und Roggen, die überwiegend von niederösterreichischen Landwirten angeliefert werden. Neben „Fini´s Feinstem“ für Bäckereien und den Einzelhandel erzeugt sie auch Industriemehl.

Der zweite Standort in Schwechat ist die Bio-Mühle im Stadtteil Rannersdorf. Sie verarbeitet ausschließlich biologisches Getreide, wie Bioweizen, Bioroggen und Biodinkel. Dieser Betrieb, der auch ein eigenes Wasserkraftwerk betreibt, ist Österreichs führender Verarbeiter von Bio-Getreide. (NÖ Wirtschaftspressedienst)