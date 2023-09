× Sensationell: Über 210.000 Besucher stürmten das Theaterfest

Das Theaterfest Niederösterreich kann eine äußerst erfreuliche Bilanz mit Besucherplus ziehen.

Der Sommer in Niederösterreich war heuer wieder gespickt mit einer Fülle an Kultur-Highlights. Eines davon war definitiv das "Theaterfest NÖ", bei dem beschwingte Komödien, opulente Musicals, hochkarätige Opern und Operetten sowie Schauspielklassiker geboten wurden. Über 210.000 Besucherinnen und Besucher sahen von Mitte Juni bis Anfang September die 473 Vorstellungen die an 19 Spielorten über die Bühne gingen.

Schallmauer durchbrochen

"Wir haben die Schallmauer von 200.000 Besucherinnen und Besucher geknackt, das freut uns riesig! Es war unser großes Ziel für heuer, wieder an unsere Zahlen vor den harten Jahren heranzukommen, das ist uns mit Hilfe des Publikums mehr als geglückt!", resümierte Theaterfest-Obfrau Kristina Sprenger, die sich Im Namen aller Intendantinnen und Intendanten bei den Zusehern bedankte. Bereits jetzt wird mit voller Energie an der kommenden 30. Theaterfest-Saison gearbeitet.

© Viennapress ×

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Theaterfest-Obfrau Kristina Sprenger.

Zahlen im Detail

168.738 Besucherinnen und Besucher haben die Hauptproduktionen der 19 Spielorte gesehen, was einer Auslastung von 85,8 Prozent entspricht. Insgesamt wurden 12 Zusatzvorstellungen gespielt, eine Vorstellung musste witterungsbedingt abgesagt werden. Ein Besuchermagnet für das junge Publikum war auf jeden Fall das „Theaterfest for Kids“. 30.205 Besucherinnen und Besucher konnten dort begrüßt werden. 11.317 Menschen haben die Rahmenprogramme der Bühnen besucht.