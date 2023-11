× So viel kostet Punsch auf den NÖ-Adventmärkten

Die Adventmärkte werden demnächst wieder gestürmt. Was dazugehört, ist ein Besuch am Punschstand. Dieser fällt heuer wieder etwas teurer aus.

Der herrliche Duft von Maroni und Lebkuchen, viele Lichter und stimmungsvolle Musik legen sich nun flächendeckend übers Land: Langsam öffnen die Adventmärkte wieder ihre zauberhaften Welten. Was dabei nicht fehlen darf, ist natürlich Punsch und Glühwein. Doch heuer greift man aufgrund der Teuerung in Niederösterreich dafür mitunter deutlich tiefer in die Tasche, wie ein Analyse der "NÖN" ergeben hat.

Marktbetreiber heben Punsch-Preise an

Von 24. November bis 23. Dezember lädt der Christkindlmarkt am St. Pöltner Rathausplatz wieder zum Bummeln und Verweilen ein. Rund drei von vier Standbetreiberinnen und Standbetreiber heben die Preise für Heißgetränke im Vergleich zum Vorjahr an. Einen Fixpreis für den gesamten Markt gibt es nicht, für den Punsch muss man jedoch rund vier Euro berappen.

Der Christkindlmarkt am Rathausplatz in St. Pölten.

Auch beim Kremser Adventzauber, der von 23. November bis 23. Dezember 2023 in der Altstadt stattfindet, müssen Punsch-Fans mehr berappen. Als Häferlpfand sind heuer fünf Euro zu hinterlegen. 4 Euro kostet der Punsch selbst, den Glühwein gibt es für 2,50 Euro. Relativ günstig kommt man hingegen mit einem um 2,50 Euro Kinderpunsch davon.

Ähnliche Preise erwarten die Besucherinnen und Besucher beim Adventdorf in Tulln, das am 24. November seine Pforten öffnet. Zwischen vier und fünf Euro muss man hier für einen Punsch springen lassen. Glühwein ist mit Preise von drei bis vier Euro etwas günstiger. Der Häferlpfand beträgt drei Euro.

Auf den Häferlpfand verzichtet wird hingegen beim Adventmarkt im Stift Lilienfeld (1. bis 3. Dezember). Punsch gibt es somit um 4,50 Euro, für die alkoholfrei Variante wird 3,50 Euro verrechnet. Glühwein gibt es um 4 Euro.

Österreichs größter traditioneller Weihnachtsmarkt, der Mariazeller Advent nahe der niederösterreichischen Grenze , lädt heuer vom 23. November bis 23. Dezember zur besinnlichen Einstimmung auf die Weihnachtszeit ein. Im Vergleich zu den anderen Märkte fallen die Preise dort etwas gesalzener aus. Ein normaler Punsch kostet 5 Euro, Exotischere Varianten sogar 5,50 Euro. 4 Euro legt man für einen Glühwein ab. Für das Häferl muss man 3 Euro hinterlegen.