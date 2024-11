St. Pöltner Hauptstadtball: Eröffnung mit Queen

Am 11. Jänner ist es wieder so weit: Das VAZ St. Pölten öffnet seine Tore für den Hauptstadtball. Die Gäste erwartet eine rauschende Ballnacht.

Der Hauptstadtball gehört zu den größten Ballveranstaltungen in ganz Österreich. Getanzt wird auf 10.000 Quadratmetern, vier Bands bieten Livemusik und in zwei Discos sind die Beats tonangebend. Die Ballnacht wird durch das Europaballett St. Pölten und die Tanzschule Schwebach eröffnet. Das Europaballett bricht mit Walzertradition und präsentiert ein innovatives Highlight: Einen exklusiven Ausschnitt aus dem neuen Ballett "QUEEN - Mercury the Legend", choreografiert zur Musik der legendären Band Queen. Mit dem traditionellen Einzug der Debütantinnen und Debütanten beginnt die Ballnacht mit einer neu choreografierte Balleröffnung, eine Albion op. 102 Polka von Josef Strauss.

Für den traditionellen Einzug werden noch Debütantinnen und Debütanten gesucht. © Josef Bollwein ×

"Der Hauptstadtball ist für mich der schwungvolle Auftakt in jedes neue Jahr und ein echtes Highlight im Veranstaltungskalender. Er ist der König der Ballnächte, und ich freue mich immer wieder, diesen besonderen Abend zu erleben", gibt Bürgermeister Matthias Stadler das Motto vor. Saaleinlass ist ab 19 Uhr, aber schon um 18 Uhr öffnet das Restaurant und bietet Figl‘s Finest Dining. Der offizielle Start ist für 20.30 Uhr eingeplant.

Zwei Mitternachtseinlagen

Die Schauspielakademie der Musik- und Kunstschule St. Pölten wird zum ersten Mal unter der Leitung von Markus Freistätter eine Mitternachtseinlage einstudieren und dabei mit ihren jungen Nachwuchstalenten zeigen, wie der Hauptstadtball ihre Welt widerspiegelt: bunt, vielfältig und voller gemeinsamer Herausforderungen.

Damit aber nicht genug. Der Hauptstadtball hat eine zweite Mitternachtseinlage zu bieten – mit Publikumsbeteiligung. Mit der Tanzschule Schwebach wird das Publikum unter fachlicher Anleitung eine Quadrille performen können. Zusätzlich wird es in der Mitternachtspause in der Halle A einen „Schnellkurs“ für Tanzbegeisterte geben.

Heiße Beats und cooler Jazz

In der Sparkassen Lounge werden "The Ridin‘ Dudes" sowie "Reini Dorsch und Band" die Stimmung anheizen. Einer von St. Pöltens beliebtesten Diskjockeys, DJ Gigi, rockt in bewährter Weise das 2. Obergeschoss in der NÖN-Disco. Heiße Musik auch in der direkten Nachbarschaft: Der legendäre "90er Klub" präsentiert diesmal eine musikalische Zeitreise durch die Jahrzehnte und sorgt mit den besten Hits von den 70ern bis zu den 2010ern für unvergessliche Momente. Die Gäste können sich von DJ Leiwand, DJ Manshee und weiteren Resident-DJs mitreißen lassen.

Tombola mit tollen Preisen

Die Tombola hat es wieder in sich. Die beiden Hauptpreise: eine traumhafter Hotelaufenthalt in Mauritius in einer Junior Suite von Raiffeisen Reisen St. Pölten und eine Sitzgruppe vom Möbelhaus XXXLutz. Die Mitterbauer Reisen & Logistik GmbH stellt eine Busreise nach Venedig zur Verfügung. Außerdem können die Gäste eine Ballrobe für den Hauptstadtball 2026 gewinnen: Dieser Top-Preis – ein Anzug und ein Ballkleid, beide Teile maßgeschneidert – kommt aus dem Hause Baldan und Yuva. Das Miele Service Center Hauck stellt eine Miele Waschmaschine zur Verfügung. Von RE/MAX Immobilien wird eine Fahrt mit dem Heißluftballon bereitgestellt.