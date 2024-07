Stadt verdoppelt Betrag: Spendenaktion für Naturpark Hochmoor Schrems

Die gemeinnützige Stiftung COMÚN ruft gemeinsam mit der Stadt Schrems den "Förderkreis Hochmoor Schrems" ins Leben. Mit den gesammelten Geldern - die Summe wird von der Stadt übrigens verdoppelt - sollen den Erhalt und die Finanzierung sichergestellt werden.

Moore bieten zahlreichen Tieren und Pflanzen einen Lebensraum, wirken ausgleichend bei Extremwetter-Ereignissen und speichern Milliarden Tonnen Kohlenstoff. Für den Klimaschutz sind sie dementsprechend von hoher Bedeutung.

Das Bildungszentrum "UnterWasserReich" in Schrems - zu dem auch der Naturpark Hochmoor Schrems gehört - widmet sich der Bewusstseinsbildung über den Erhalt von Mooren. Der Naturpark stellt mit einer Fläche von 1,1 Millionen Quadratmetern einen riesigen Erholungsraum dar. Die Finanzierung dieses Refugiums möchte nun auch die Stiftung COMÚN gemeinsam mit der Stadt Schrems sicherstellen. Hierfür wurde der "Förderkreis Hochmoore Schrems" ins Leben gerufen.

Stiftung will 10.000 Euro sammeln, Stadt verdoppelt

In dem "Förderkreis" engagieren sich sowohl Privatpersonen wie auch Unternehmen aus der Region und darüber hinaus. Ziel sei es, so die Stiftung, 10.000 Euro zu sammeln, die dann vom Budget der Stadt Schrems verdoppelt werden, also insgesamt 20.000 Euro. Die Stadt beteiligt sich damit bereits zum zweiten Mal in Folge am "Förderkreis".

„Jeder Euro, den wir in die Bewusstseinsbildung zu Mooren investieren, rechnet sich vielfach im Sinne des Gemeinwohls. Schon bei Kindern & Jugendlichen müssen wir ansetzen und dazu beitragen, dass sie sich der enormen Bedeutung bewusst werden. Wir können die Vergangenheit nicht ungeschehen machen, aber die Zukunft aktiv beeinflussen. Wir hoffen daher, dass viele sich an der Sammlung beteiligen", so COMÚN-Vorstand Sebastian Bohrn Mena.

„Als Eigentümer der 'Naturpark Hochmoor Schrems UnterWasserReich GmbH' trägt die Stadtgemeinde Schrems nicht nur Verantwortung für den Betrieb, sondern auch für den Erhalt unseres einzigartigen Naturparks", so Peter Müller, Bürgermeister der Stadt Schrems.

Der inhaltliche Geschäftsführer des "UnterWasserReich", Thomas Kainz, zeigt sich über die geplante finanzielle Unterstützung dankbar: „Bildung ist die wichtigste Natur- und Klimaschutzmaßnahme überhaupt. Wir setzen uns unermüdlich dafür ein, diese sensiblen Habitate und die darin beherbergten Arten bestmöglich zu schützen und sind äußerst dankbar für jede Unterstützung.“

Großes Erfolgsfest am Nationalfeiertag

Sollte die angepeilte Spendensumme erreicht werden, wird es am Nationalfeiertag, also am 26. Oktober 2024, ein großes Fest im "UnterWasserReich" geben. Familien sollen dabei ganztägig kostenfrei informiert und unterhalten werden. Geplant sind Musik, Essen und ein umfangreiches Kulturprogramm.

Die Sammlung läuft vom 1. Juli bis 30. September 2024. Das Geld wird ohne Abzüge dem "UnterWasserReich" & Naturpark übergeben.