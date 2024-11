Stadttheater Wr. Neustadt lädt zum Tag der offenen Tür

Alle, die sich einen Eindruck vom neuen Stadttheater Wiener Neustadt machen wollen, können das beim Tag der offenen Tür machen.

Das Wiener Neustädter Stadttheater feierte vergangenen Freitagabend nach einer langen Umbauphase mit einer fulminanten Gala ihre Eröffnung. Die Tonkünstler begeisterten zusammen mit Solistinnen und Solisten wie Ina Regen, Andreas Schager, Lidia Baich und Samuel Neubauer einen vollen Saal und führten das Stadttheater in seine künstlerischen und kulturellen Bahnen. Lidia Baich spielte an diesem Abend auf einer originalen Mozart-Geige aus dem 18. Jahrhundert - eine Leihgabe der internationalen Stiftung Mozarteum in Salzburg.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner u.a. mit (li.) Bürgermeister Klaus Schneeberger, Maria Großbauer, Helga Rabl-Stadler, Hermann Dikowitsch, Leiter Abteilung Kunst und Kultur Land NÖ, Moderatorin Johanna Berki, dem Salzburger LH-Stellvertreter Stefan Schnöll, (re.) Tenor Andreas Schager, Geigerin Lidia Baich, Sängerin Ina Regen, Klarinettist Samuel Neubauer und Lorenz C. Aichner, der bei der Eröffnungsgala im Wr. Neustädter Stadttheater das Tonkünstler-Orchester Niederösterreich dirigierte. © NLK Burchhart ×

Neuer Glanz

Die Generalsanierung beinhaltete die Teilsanierung des Gebäudetraktes Stadttheater, die Neuorganisation des Foyers sowie des Publikumbereichs, technisch notwendige Sanierungen der Bühnentechnik und Maßnahmen zur Verbesserung der Raumakustik. Mit der Wieder-Eröffnung ist das Stadttheater künftig Teil der NÖKU-Gruppe (NÖ Kulturwirtschaft GesmbH). Damit gastieren ab sofort nicht nur regionale Künstlerinnen und Künstler im Stadttheater, sondern unter anderem auch Aufführungen des NÖ-Landestheaters. "Architekt Peter Übersberger hat sich mit dem neuen Stadttheater selbst übertroffen und es zum neuen Juwel Wiener Neustadts gemacht", sagt Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP).

Tag der offenen Tür

Für alle interessierten Menschen öffnet das Stadttheater heute noch bis 17 Uhr und morgen von 10 bis 14 Uhr seine Türen und lädt ein, den Theaterbetrieb hautnah zu erleben. Es warten Gewinnspiele, Führungen vor und hinter der Bühne sowie Konzerte und ein buntes Programm für Kinder. Die Jüngsten erwartet etwa eine Rätselrallye durch das ganze Haus. Auch nach dem Tag der offenen Tür wird es die Gelegenheit geben, an Führungen durchs Stadttheater teilzunehmen.