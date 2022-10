Stromausfall in Guntramsdorf und Wiener Neudorf

Am Dienstagabend kam es in Teilen Guntramsdorfs und Wiener Neudorfs zu einer Unterbrechung der Stromversorgung.

Niederösterreich. Am Dienstagabend um etwa 17.44 Uhr fiel der Strom in Teilen Guntramsdorfs und Wiener Neudorfs aus. An der Behebung der Störung wurde laut Wiener-Netze-Homepage sofort gearbeitet. Die Mitarbeiter waren rasch vor Ort um den Stromversorgung wieder herzustellen.

© Wiener Netze

Auf der Wiener-Netze-Homepage hieß es zunächst: "Zu Ursachen und Störungsdauer können wir noch keine Angaben machen. Wir informieren Sie, sobald die Unterbrechung der Stromversorgung weitgehend behoben ist."

Nach knapp zwei Stunden war die Stromstörung schließlich wieder behoben. "Derzeit sind alle Kund*innen im Versorgungsgebiet der Wiener Netze versorgt", heißt es dazu auf der Wiener-Netze-Homepage.

Die Ursache für den Ausfall ist noch nicht bekannt.