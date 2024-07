× Tausende Besucher sitzen nach Festival bei Wien fest

Bei der Abreise vom "Rolling Loud"-Festival in Ebreichsdorf kam es zu chaotischen Szenen. Tausende Besucher saßen fest. Ein Öffi-Chaos am Bahnhof sorgte für lange Wartezeiten. Die Polizei und Rettung waren vor Ort im Einsatz um die Wartenden zu verpflegen.

Niederösterreich. Die Abreise vom "Rolling Loud"-Festivals in Ebreichsdorf gestaltete sich am Samstagabend chaotisch. Gegen 22.30 Uhrströmten tausende Festivalbesucher über die Magna Racino Zufahrt Richtung gesperrter B16. Diese wurde bis zur Autobahnabfahrt Ebreichsdorf Nord, die am Abend gesperrt war, zu den Parkplätzen umgeleitet. Dies funktionierte größtenteils gut.

Aber entlang des weiteren Verlaufs der B16 Richtung Münchendorf – die nicht gesperrt war – kam es immer wieder zu gefährlichen Situationen, wie "Monatsrevue" berichtet. Viele Konzertbesucher standen oder saßen entlang der Bundesstraße – einige sogar direkt auf der Fahrbahn was zu riskanten Szenen führte.

Viele kletterten über Sicherheitszäune

An der Fußgängerbrücke über die A3 kletterten viele über die Sicherheitszäune und drängten sich auch außerhalb der Zäune vorbei. Dort versuchten sie ein Taxi zu bekommen oder wurden entlang der Bundesstraße abgeholt. Es kam zu Staus und längeren Wartezeiten.

Zögerlich lief auch der Abtransport der Besucher mit dem Shuttle an. Das dürfte auf Probleme mit den Zügen zusammengehängt haben. So mussten Tausende dicht gedrängt am Bahnhof in Ebreichsdorf auf einen Zug warten.

Aufgebrachte und verärgerte Besucher

Die Polizei versuchte, die teilweise aufgebrachten und verärgerten Besucher durch Lautsprecherdurchsagen zu beruhigen: "Bitte bleiben Sie ruhig und geduldig. In Kürze soll der Zugverkehr wieder funktionieren und die Züge sollen dann wie geplant alle zehn Minuten 800 Menschen nach Wien bringen." Details zu den Problemen im Zugverkehr wurden nicht bekannt gegeben.

Der Shuttleverkehr wurde stark gedrosselt, um die Besucher auf dem Racino-Gelände zu halten. Viele entschieden sich jedoch, zu Fuß direkt zum Bahnhof zu gehen.

Taxi-Fahrten bis zu 180 Euro teuer

Am Bahnhof musste ein Großaufgebot der Rettungskräfte anrücken, um einige der Wartenden zu versorgen. Berichten zufolge mussten auch Personen ins Krankenhaus gebracht werden. Viele versuchten daher mit dem Taxi nach Wien zu kommen. Besucher berichten über Fahrpreise von Ebreichsdorf nach Wien in der Höhe von 180 Euro und mehr.