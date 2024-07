Beste Laune und satte Beats beim Rolling-Loud-Festival

Das Festival "Rolling Loud Europe 2024" kann auf einen erfolgreichen Auftakt zurückblicken, die Zusammenarbeit mit den Behörden verlief bis dato höchst positiv.

Am Freitag feierte das "Rolling Loud Europe Festival" am Gelände des Magna Racino einen Auftakt nach Maß: 45.000 Besucher nahmen friedlich und ausgelassen an der Mega-Feier teil. Zufrieden zeigte sich auch die Landespolizeidirektion Niederösterreich mit dem Veranstaltungsverlauf, wobei ihr Fokus vor allem auf verkehrs- und sicherheitspolizeilichen Aspekten liegt, um einen reibungslosen Ablauf und die Sicherheit aller Besucher zu gewährleisten.

Erster Tag ohne grobe Zwischenfälle

Was die positive Stimmung sowie das friedliche Miteinander der Festivalbesucher unterstreicht, ist der Umstand, dass am ersten Tag lediglich 22 strafrechtliche Anzeigen aufgenommen wurden, primär wegen Diebstählen. Zudem gab es im Bereich der Verkehrspolizei keine größeren Zwischenfälle. Damit dies auch das restliche Festival über so bleibt, steht die Landespolizeidirektion Niederösterreich in ständigem Austausch mit dem Veranstalterteam.