Kunde attackierte Taxifahrer mit Messer

Die Polizei konnte nach einer intensiven Fahndung einen Kunden festnehmen, der einen Taxifahrer mit einem Messer attackiert hatte.

Wilde Szenen im sonst so beschaulichen Breitenfurt bei Wien. In der Nacht auf Montag soll dort ein Fahrgast einen Taxilenker mit einem Messer schwer verletzt haben. Das Opfer musste in einem Krankenhaus notoperiert werden - es befindet sich mittlerweile außer Lebensgefahr.

Fast zwei Tage lang fehlte von dem Angreifer jedoch jede Spur. Nach einer intensiven Fahndung unter anderem mit Hubschraubern, konnte nun ein Tatverdächtiger festgenommen werden. Warum es zu dem brutalen Angriff kam, ist noch unklar. Die Ermittlungen hat das Landeskriminalamt übernommen.