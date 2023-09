× Teuerung: Immer mehr Hunde und Katzen landen im Tierheim

Unüberlegte Anschaffung, geänderte Lebensumstände und Teuerung – diese Faktoren lassen die Zahl der Hunde und Katzen im Tierheim Vösendorf nach oben schnellen.

Immer mehr Hunde und Katzen landen im Tierheim Vösendorf, weil ihre Besitzerinnen und Besitzer überfordert sind oder wegen der hohen Inflation das eigene Tier nicht mehr versorgen können. Gleichzeitig verhindern Vorurteile über Tierheimtiere eine rasche Adoption durch neue Tiereltern. Mars Austria und Tierschutz Austria arbeiten seit Jahresbeginn zusammen, damit mehr Tiere aus Tierheimen ein neues Zuhause finden. Zum Welttierschutztag am 4. Oktober startet Mars eine Kampagne, um Spenden für die Tiere im Tierschutzhaus zu sammeln – und alle Tierfreunde können mithelfen, die Näpfe der tierischen Schützlinge zu füllen.

© Tierschutz Austria ×

Traurige Hochsaison für die Tierheime

"Mit dem Urlaub endet bei manchen Menschen offenbar die Liebe zum Haustier. Denn alljährlich im Sommer sind wir mit einer großen Abgabewelle konfrontiert", erklärt Jonas von Einem, Pressesprecher bei Tierschutz Austria. Der Verein betreibt mit dem Tierschutzhaus in Vösendorf das größte Tierheim Österreichs. "Aktuell zeigt sich aber auch, dass sich viele Menschen wegen der Teuerung ihr Tier einfach nicht mehr leisten können", so von Einem.

© Tierschutz Austria ×

Rassehunde aus unseriösen Quellen

Zu kämpfen haben Tierschutzorganisationen immer häufiger auch mit tierischen Opfern von Modererscheinungen: Sobald bestimmte Rassen oder Tierarten in Mode sind, werden diese massiv nachgefragt. Auch der Handel mit Welpen dieser Rassen boomt, diese werden in der Folge auch von wenig seriösen Quellen angeboten. Viele dieser Tiere haben später mit schwerwiegenden gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, deren medizinische Behandlung die Besitzerinnen und Besitzer überfordert.

Vorurteile gegenüber Tierheimen

Die Zahl der Hunde und Katzen, die im Heim auf eine neue Familie warten, steigt. Gleichzeitig gibt es immer noch zahlreiche Vorurteile in Bezug auf Tierheimtiere, die verhindern, dass potenzielle Tiereltern die Adoption eines Tieres aus dem Heim überhaupt in Betracht ziehen. "Viele Menschen glauben, dass im Tierheim alle Tiere krank, alt oder verhaltensauffällig sind oder dass es dort keine Rassehunde gibt“, bestätigt von Einem. Doch Tiere kommen aus den unterschiedlichsten Gründen ins Tierheim. Dazu zählen etwa Trennung in der Familie, finanzielle Umstände, Tod der Vorbesitzer oder der Hund verträgt sich nicht mit einem anderen Tier oder einem Kind. Derzeit warten in Vösendorf 200 Hunde und 300 Katzen auf ein neues Zuhause, adoptiert werden kann aus ganz Österreich.

Diese hartnäckigen Missverständnisse nimmt Mars zum Anlass um mit der Kampagne zum Welttiertag verstärkt über die Möglichkeit der Tieradoption zu informieren und die Menschen gegenüber solchen Vorurteilen zu sensibilisieren. "Alle Tiere verdienen ein liebevolles Zuhause", so Kim Smet, General Manager Mars Austria.



Sammelaktion für volle Näpfe

Zum Welttiertag startet Mars Austria eine Unterstützungsaktion für das Tierschutzhaus in Vösendorf – und alle, die Tiere lieben, können einen Beitrag leisten, damit die Tiere täglich satt werden. Wer im Aktionsmonat September Tiernahrung der Marken Sheba oder Pedigree kauf, unterstützt zugleich die Hunde und Katzen im Tierschutzhaus. Denn für drei gekaufte Portionen spendet Mars eine Mahlzeit an Tierschutz Austria.