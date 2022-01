Tödlicher Unfall auf Bahnübergang in Niederösterreich

22-Jähriger wollte Bahnübergang trotz geschlossenem Schranken überqueren.

Wien/Schönkirchen-Reyersdorf. Ein 22-jähriger Mann aus dem Bezirk Gänserndorf ist am Mittwoch auf einem Bahnübergang vom Zug erfasst und getötet worden. Er dürfte versucht haben, den Bahnübergang in Schönkirchen-Reyersdorf (Bez. Gänserndorf) trotz geschlossenem Schranken zu überqueren. Der Lokführer des aus Deutsch Wagram kommenden Schnellzugs leitete zwar eine Notbremsung ein, aber er konnte die Kollision nicht verhindern. Der 22-Jährige starb an der Unfallstelle.