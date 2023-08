Toter 85-Jähriger in der Pielach entdeckt

Pensionist war als abgängig gemeldet worden - Polizei geht von Unfall aus

Die Leiche eines 85-Jährigen ist am Mittwoch in der Pielach im Bezirk St. Pölten-Land entdeckt worden. Der Pensionist war am Nachmittag als abgängig gemeldet worden, bestätigte Raimund Schwaigerlehner von der Landespolizeidirektion Niederösterreich am Donnerstag. Der Tote wurde demnach in Völlerndorf, einem Teil von Gerersdorf, gefunden.

Der Pensionist dürfte beim Spazierengehen ins Wasser gestürzt und ertrunken sein. "Man geht von einem Unfall aus", sagte der Sprecher.