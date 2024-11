Trinkwasser in Weidlingbach wieder genießbar

180 Haushalte in Weidlingbach mussten am 4. November vor Coli-Bakterien gewarnt werden – die neuesten Laborergebnisse, die seit heute vorliegen, zeigen: die Trinkwasserqualität ist wieder gegeben. Somit ist das Wasser aus der Leitung wieder uneingeschränkt genießbar.

Nach umfangreichen Desinfektionsmaßnahmen konnte die Wasserqualität in Weidlingbach, einer Katastralgemeinde von Klosterneuburg (Bezirk Tulln), wiederhergestellt werden. Dies wird durch nun vorliegende Gutachten der Untersuchungsanstalt sowie der Trinkwasseraufsicht des Landes NÖ bestätigt. Die Laborergebnisse zeigen: Dass Wasser ist wieder uneingeschränkt genießbar.

Ursache nicht geklärt

180 Haushalte in Weidlingbach waren von einer mikrobiologischen Verunreinigung des Trinkwassers betroffen. Bei der regelmäßigen Routineuntersuchung wurden Coliforme und E. coli Bakterien gefunden. Heute konnte Entwarnung gegeben werden. Die Ursache der Verschmutzung des Trinkwassers konnte leider bisher nicht vollends geklärt werden. "Wir bedanken uns für das Verständnis der Bevölkerung in dieser schwierigen Trinkwassersituation“, so Herbert Preisl, Leiter der Wasserversorgung Klosterneuburg.