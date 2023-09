× Verein Reefvillage ist ''Held des Klimaschutzes''

Bereits zum zweiten Mal vergab die Firma Saubermacher am Donnerstag die Auszeichnung „Held:in des Klimaschutzes“ für außerordentliche Beiträge zum Klima- und Umweltschutz in Österreich.

Bilder von schwimmenden Müllinseln, Stränden voller Abfall und gefährlichen Situationen für Meerestiere sind in den Medien immer wieder präsent. Aber wie kommt der Müll ins Meer? Der Großteil stammt von verunreinigten Flüssen, die Abfälle ins Meer schwemmen. Diesem großen Problem nimmt sich in Österreich der Verein Reefvillage an und organisiert seit Oktober 2020 jährlich einen Cleanup-Tauchgang mit vielen freiwilligen Helfern. Dabei wird ein Streckenabschnitt der Donau abgetaucht und gefundener Müll eingesammelt. Die fachgerechte und nachhaltige Entsorgung übernimmt Saubermacher seit 2021.

© NLK Pfeffer ×

Präsident der Umweltverbände NÖ, Landtagsabgeordneter Anton Kasser, Saubermacher-Gründer Hans Roth, Embassador Christian Redl und CEO Martin Aigner vom Verein Reefvillage, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, NÖ Gemeindebundpräsident Johannes Pressl und Hannes Roth.

Ausgezeichnet. Für sein Engagement wurde Reefvillage am Donnerstagabend bei einer Feier am Donauschiff „MS Austria Princess“ von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) und Abfallwirtschafts-Pionier Saubermacher mit dem Titel „Held des Klimaschutzes“ ausgezeichnet. „Herr Aigner und sein Team von Reefvillage leisten einen wichtigen und außergewöhnlichen Beitrag zum Schutz unserer Donau. Wir hoffen, dass diese Anerkennung nicht nur ein Zeichen unserer Wertschätzung ist, sondern auch dazu beiträgt, noch mehr Menschen dazu zu bewegen, sich seinem Engagement anzuschließen“, bekräftigt Johanna Mikl-Leitner in ihrer Laudation im Rahmen der Verleihung.

© NLK Pfeffer ×

"Ihr seid für uns alle ein großes Vorbild" sagte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner in ihrer Laudatio.

Vom Korallenriff zum Donau-Cleanup. Der Verein Reefvillage wurde gegründet, um künstliche Korallenriffe in Regionen mit beschädigter Natur zu errichten, z. B. aufgrund von Naturkatastrophen, Massentourismus etc. Während der Reisebeschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie wurde kurzerhand die Idee geboren, direkt in Österreich einen Beitrag gegen die Verschmutzung der Meere zu leisten. Seither wird jedes Jahr im Oktober ein Cleanup an der Donau organisiert, an dem sich im Vorjahr bereits 50 Taucher und 100 weitere Freiwillige tatkräftig beteiligt haben. Die Taucher konnten insgesamt bereits 30 Tonnen Abfälle aus der Donau fischen. „Nichts zu tun ist keine Option!", erklärte Martin Aigner, CEO von Reefvillage.

Umweltengagement vor den Vorhang. Saubermacher Gründer Hans Roth liegt eine lebenswerte Umwelt besonders am Herzen. Verantwortungsvolles und nachhaltiges Wirtschaften, Umweltschutz und soziales Engagement sind deshalb ganz besonders wichtige Säulen im gesamten Unternehmen. Vor zwei Jahren wurde die Auszeichnung „Held:in des Klimaschutzes“ ins Leben gerufen, um sich proaktiv bei Umweltschützer:innen zu bedanken. Hans Roth ist stolz auf die Tätigkeiten von Reefvillage: „Der Verein übernimmt mit seiner beeindruckenden Vorbildfunktion eine wichtige Rolle im Kampf gegen Meeresverschmutzung.