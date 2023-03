Vergewaltigung im Hip-Hop-Club: Handy-Filmer gesucht

7 Stunden nach Veröffentlichung der Fahndungsfotos wurde Rumäne geschnappt.

NÖ. Der 21-Jährige, der jetzt in Gloggnitz verhaftet wurde, soll vergangenes Wochenende in einem Hip-Hop-Club beim Herrengassen-Viertel in Wiener Neustadt ein Mädchen mit K.o.-Tropfen betäubt und auf der Toilette vergewaltigt haben. Dem nicht genug, wurde der massive Missbrauch von einem Zeugen mit der Handykamera gefilmt und via Snapchat weiterverbreitet – worauf der Clip sogar an der Schule, die die 13-Jährige besucht, umging.

Der Teenie war mit einer gleichaltrigen Freundin unterwegs gewesen – beide hatten ihre Eltern informiert, jeweils bei der anderen zu übernachten. Dabei waren sie in die Innenstadt losgezogen.

Zwischen 0.30 bis 4.00 Uhr kam es dann zur Sexualstraftat – das Opfer hat aufgrund der ihr verabreichten Drogen keine Erinnerung daran. Über ihren Peiniger, der zu den Vorwürfen schweigt, dürfte die U-Haft verhängt werden. Jener Mann, der die Vergewaltigung filmte, ist den Behörden bereits namentlich bekannt. Auch er wird sich (strafrechtlich) dafür verantworten müssen. Es gilt die Unschuldsvermutung.