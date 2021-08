Vermisstes Känguru 'Captain' ist wieder da

Erfolgreiche Suchaktion: Das ausgebüxte Wallaby Captain ist wieder zu Hause.

Aufatmen in Niederösterreich. Nachdem das Känguru „Captain“ am Freitag in der Gemeinde Alberndorf im Pulkautal ausgebüxt war, konnte es nun wieder eingefangen werden.

Bereits zuvor wurde das Wallaby bereits mehrmals gesichtet, konnte aber immer wieder entwischen. Am Samstagmittag wurde das Känguru nun gefunden und wieder nach Hause gebracht – die Besitzerin ist erleichtert.



Teil der Känguru-Familie

Wallabys sind eine Gattung aus der Familie der Kängurus. Sie werden 12 bis 20 Kilogramm schwer, haben eine Kopfrumpflänge von bis zu 80 Zentimetern und eine Schwanzlänge von 60 bis 70 Zentimetern.