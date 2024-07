Verstoß gegen Suchtmittelgesetz möglich: Priester festgenommen

Weil er gegen das Suchtmittelgesetz verstoßen haben soll, ist ein 29-jähriger Priester in Niederösterreich festgenommen worden.

Einen entsprechenden Onlinebericht des "Kurier" bestätigte die Landespolizeidirektion am Donnerstag auf Anfrage. Der Mann sei "umgehend von seinem Dienst in der Diözese St. Pölten entpflichtet" worden, weiters sei "ihm jegliche seelsorgliche Tätigkeit in der Diözese untersagt" worden, hieß es in einer Stellungnahme der Diözese St. Pölten.

Von der Polizei wurden mit Verweis auf laufende Ermittlungen keine weiteren Details genannt. Der Gottesmann sei Priester der Erzdiözese Warschau und seit 2021 in der Diözese St. Pölten tätig, hieß es von kirchlicher Seite. Die Festnahme ereignete sich demnach am Mittwoch. "Da er Priester der Erzdiözese Warschau ist, wurde sofort der zuständige Erzbischof informiert, der weitere Schritte setzen wird", wurde angekündigt. "Die Diözese St. Pölten arbeitet im Hinblick auf die lückenlose Klärung des Delikts eng mit den ermittelnden Behörden zusammen."