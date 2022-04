Versuchter Raub: Polizei sucht diesen Mann

Der noch unbekannte Täter versuchte einen 16-Jährigen auszurauben, der sich aber wehrte. Es kam zu einem Handgemenge.

Niederösterreich. Im Bezirk Krems-Land kam es bereits am 17. März 2022, gegen 20 Uhr auf der Freilandgasse, zu einem versuchten Raub. Die Polizei veröffentlichte heute ein Phantombild des Verdächtigen und bitten um Hinweise. Der unbekannte Täter sprang auf der Freilandgasse zwischen den Fahrzeugen hervor und forderte von dem 16-jährigen Opfer mit den Worten "Gib mir dein Geld" die Herausgabe von Geld. Nachdem der 16-Jährige, der vor dem versuchten Raub gerade am Joggen war, dem unbekannten Täter mitteilte, dass er kein Geld bei sich habe, bedrohte der Mann mit den Worten "Gib mir Geld sonst schlag ich dich". Gleich darauf schlug der Verdächtige mit der Faust gegen den Oberkörper des Jugendlichen, wie die Polizei in einer Aussendung schreibt.

Der 16-Jährige wehrte sich und schlug den Täter ebenfalls gegen den Oberkörper. Nach einem kurzen Handgemenge konnte das Opfer flüchten, wobei es von dem Täter ein kurzes Stück verfolgt wurde. Der unbekannte Täter flüchtete danach in unbekannte Richtung. Das 16-jährige Opfer erlitt durch die Tathandlung Verletzungen unbestimmten Grades.

Eine sofort nach der Anzeigenerstattung eingeleitete Fahndung verlief negativ.

Täterbeschreibung

Die Polizei veröffentlichte ein Phantombild und eine Täterbeschreibung: Mann, ca. 17 – 20 Jahre alt, ca. 180 cm groß, schlanke Statur, dunkler Teint, dunkle, nackenlange Haare und eine auffällige Narbe vom Haaransatz verlaufend bis oberhalb der rechten Augenbraue. Der unbekannte Täter sprach Deutsch mit ausländischem Dialekt. Er war bekleidet mit einem schwarzen Kapuzensweater, einer schwarzen Cargo-Hose und schwarzen Sneakers mit weißer Sohle.

Hinweise werden an die Polizeiinspektion Neunkirchen, unter der Telefonnummer 059133-3350, erbeten.