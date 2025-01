Verwalter der HTL Mödling suspendiert

Gelder auf Konten eines Sozial- und Fördervereins der Schule sollen fehlen. Der Verwaltungsleiter wurde suspendiert.

Das Landeskriminalamt (LKA) Niederösterreich hat Ermittlungen im Zusammenhang mit der HTL Mödling aufgenommen. Entsprechende Medienberichte bestätigte LKA-Leiter Stefan Pfandler auf Anfrage. Gelder auf Konten eines Sozial- und Fördervereins der Schule sollen offenbar fehlen - es soll sich um rund 130.000 Euro handeln. Der Verwaltungsleiter der größten Schule Österreichs wurde vorläufig suspendiert.

Kontos werden geöffnet und Umfeld befragt

Die Erhebungen stünden "am Anfang", sagte Pfandler nach Medienberichten. Es gehe zunächst um Kontoöffnungen und Umfelderhebungen. Die Pressestelle der HTL Mödling kommentierte die Causa nicht. Verwiesen wurde auf APA-Anfrage auf die Bildungsdirektion. "Umgehend nachdem die Schulleitung der HTL Mödling mögliche Unregelmäßigkeiten in der finanziellen Gebarung gemeldet hat, wurden die Innenrevision des BMBWF (Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung, Anm.) und die Staatsanwaltschaft durch die Bildungsdirektion informiert und eingeschaltet. Nunmehr wird der Sachverhalt ermittelt", hieß es dort in einem schriftlichen Statement. "Zum derzeitigen Zeitpunkt können keine weiteren Aussagen zu den Ermittlungen getroffen werden", man stehe "in engem Kontakt mit den ermittelnden Stellen", betonte die Bildungsdirektion.