Profis am Werk: Polizei schnappte drei Ladendiebe

Die tatverdächtigen Ungarn sollen für mehrere Ladendiebstähle verantwortlich sein.

Im Zuge ihres Streifendienstes wurden Polizisten auf drei Männer aufmerksam. Es stellte sich schließlich heraus, dass diese für mehrere Ladendiebstähle verantwortlich sein sollen. Die tatverdächtigen Ungarn wurden festgenommen.

Bei ihren Coups sollen sie immer ähnlich vorgegangen sein. Ein Beteiligter blieb im Auto sitzen, während die anderen Beiden in einem Einkaufszentrum in Landstraße sowie in Favoriten die Diebstähle begangen haben sollen.

Parfüms und Elektroartikel

Geklaut wurden Elektroartikel und Parfüms. Die Beute konnte mittlerweile sichergestellt werden. Ein 44-Jähriger zeigte sich bereits geständig, er wurde in eine Justizanstalt gebracht. Die beiden anderen Tatverdächtigen im Alter von 25 und 28 Jahren wurden nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien auf freiem Fuß angezeigt. Weitere Ermittlungen werden durch das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum-Ost, geführt.