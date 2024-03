Volksschule warnt vor Kidnapper in Klosterneuburg

Helle Aufregung herrscht im beschaulichen Klosterneuburg, nachdem ein Fremder einen 13-jähriger Schüler mit dem Auto verfolgt und mit Süßigkeiten gelockt hat. Eltern sind besorgt, die Polizei informiert.

Verständlicherweise aufgebracht und verunsichert sind mehrere Eltern von Kindern, die die Volksschule Kierling in Klosterneuburg besuchen. Vergangene Woche soll im Bereich der Schömergasse/Skallgasse ein 13-jähriger Junge am Schulweg von einem unbekannten Mann in einem kleinen dunkelblauen Auto verfolgt und infolge auch angesprochen worden sein. Der Mann soll das Schulkind versucht haben mit Hundewelpen und Süßigkeiten zu locken.

Verstärkte Kontrollen

Die Landespolizeidirektion Niederösterreich bestätigte gegenüber oe24 eine entsprechende Anzeige. Die Polizei führt nun im Bereich von Schulen und auf Schulwegen verstärkt Kontrollen durch. Die Schulleitung informierte nach dem Vorfall die Eltern über die Schul-App "Schoolfox". "Bitte sprechen Sie mit ihrem Kind, was zu tun ist, wenn es von fremden Personen angesprochen wird", war in der Nachricht zu lesen.

Die Volksschule informierte die Eltern über die App "Schoolfox". © zvg ×

Auch im Unterricht wurde die Thematik angesprochen und den Kindern erklärt, wie sie sich im Notfall richtig verhalten sollen.