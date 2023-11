VPNÖ startet Kampagne gegen Wirtesterben

Mit der Chance auf einen "Prämie" von bis zu 300 Euro möchte die Volkspartei Niederösterreich den Besuch beim Lieblingswirten schmackhaft machen.

Seit 2000 ist die Zahl der Gasthäuser in Niederösterreich von 2.800 auf 1.819 zurückgegangen. Um dem massiven Wirtesterben im ländlichen Raum entgegenzuwirken entgegenzuwirken, hat die schwarz-blaue Landesregierung im Oktober ein Gastronomiepakt und Details zur „Wirtshausprämie“ vorgestellt. Ab 1. Jänner 2024 können sich Gastronomen bis zu 100.000 Euro Förderung abholen. Für einen Betrieb können in Summe bis zu 100.000 Euro an Unterstützung bereitgestellt werden. Der größte Anteil davon entfällt auf die Gründungs- und Übernahmeförderung.

Eigene Kampagne der VP NÖ

Die Volkspartei NÖ legt jetzt noch zusätzlich mit der eigenen Kampagne „Wia Zhaus“ nach. Dadurch soll "das Bewusstsein für die Bedeutung des Wirtshauses gesteigert werden", betonen Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und VPNÖ-Landesgeschäftsführer Matthias Zauner unisono. Vom 11. November bis 31. Dezember können Gäste ihre Gasthausrechnung unter wiazhaus.vpnoe.info hochladen. Zu gewinnen gibt es 30-mal 100 Euro Gutscheine für das Lieblingswirtshaus. Als Bezirkshauptpreis warten zusätzlich 20-mal 300 Euro für einen Gast, der das Wirtshaus mit den meisten Einsendungen besucht hat.

400.000 Bierdeckel und 80.000 Tischaufsteller

Dadurch sollen die Wirtinnen und Wirte doppelt profitieren: Einmal durch den Besuch des Gastes und mit etwas Glück, wenn dieser einen Gutschein von dem Wirtshaus gewinnt. "Um die Aktion zu bewerben, verteilen unsere Funktionärinnen und Funktionäre in den nächsten Tagen 400.000 Bierdeckel und 80.000 Tischaufsteller in den Wirtshäusern im ganzen Land", so VPNÖ-Landesgeschäftsführer Zauner.