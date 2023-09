× Weinlese startet heuer wegen Trockenheit später

Die Winzerinnen und Winzer erwarten trotz verspäteter Weinlese heuer eine Ernte mit hoher Qualität.

In den acht niederösterreichischen Weinregionen läuft in den nächsten Wochen die Weinlese an. Üblicherweise beginnt diese schon Mitte August, doch wegen des extrem trockenen Winters sowie des kühlen Frühlings beginnt die Ernte heuer erst Mitte September.

Top-Qualität. Spielt das Wetter in den kommenden Wochen mit vielen Sonnentagen mit, erwarten die Winzerinnen und Winzer so wie im Vorjahr eine Ernte hoher Qualität. Der Wechsel zwischen Niederschlags- und Hitzeperioden bildet die perfekte Grundlage dafür. Mengenmäßig wird heuer mit einer leicht unterdurchschnittlichen Ernte gerechnet.

Lesehof Stagård, Donau in Niederösterreich.

Grüner Veltliner. Österreichs Leitsorte ist der Grüne Veltliner, auf den mit 32,5 Prozent fast ein Drittel der gesamten Anbaufläche entfällt. Für den wirtschaftlich wichtigen Weinexport hat er eine entscheidende Bedeutung, da der Grüne Veltliner im Gegensatz zu den weltweit verbreiteten Weißweinsorten, wie z.B. Chardonnay oder Pinot Blanc, durch seine geschmackliche Unverwechselbarkeit als österreichische Spezialität erkennbar ist. Auch wird es für die mediterranen Länder, wie Italien und Spanien, aufgrund der Klimaerwärmung immer schwieriger, hochwertige Weißweine zu produzieren. Im Jahr 2022 haben Österreichs Winzerinnen und Winzer Wein im Wert von 231 Millionen Euro exportiert und damit einen neuen Rekorderlös erzielt.