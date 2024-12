Weltbester Florist werkt in Niederösterreich

Die Berufs-Weltmeisterschaft „World Skills“ in Lyon brachte mehrere Goldmedaillen nach Niederösterreich. Allen voran liegt der junge Florist Manuel Bender: Der 22-Jährige ist Weltmeister der Floristen mit der höchsten Punktezahl aller Österreicher.

Eigentlich stammt Manuel Bender aus Steyr, also Oberösterreich. Aber seine Liebe zu Pflanzen – und im Besonderen Blumen – die er im Garten seiner Großmutter entdeckte, führte ihn in die Gartenbauschule Langenlois (Bezirk Krems).

Sein Fachprüfer erkannte früh sein Talent und stellte ihn in seinem Blumengeschäft in Wiener Neustadt an. Dort konnte der junge Mann seiner Kreativität freien Lauf lassen. Und er übte, bis er zur Berufsweltweisterschaft "World Skills" nach Frankreich fahren konnte.

9 Werkstücke

Bender zum ORF: „Insgesamt neun Werkstücke waren herzustellen. Vier davon erfuhr man am Vortag. Fünf aber waren Überraschungsstücke, die Aufgabe wurde gestellt und nach einer Viertelstunde musste man schon beginnen.“

Räumte alles ab

Manuel Bender gewann alles, er war der Beste bei den Floristen und holte die höchste Punktezahl aller Österreicher. Nun liegt seine Goldmedaille liegt daheim, er selbst bindet wieder, wie auch zuvor, seine Sträuße und Gestecke wie alle anderen in der Blumenbinderei. Das ist der Grund, warum er seine Arbeit so mag: Er kann Hobby und Beruf verbinden und seine Kreativität ausleben. Das ist seinen floralen Kunstwerken auch anzusehen. Und auf die ist er ebenso stolz wie auf seine Goldmedaille.