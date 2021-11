Wieder Brand-Inferno im Waldbrand-Bezirk: Bauernhof niedergebrannt

120 Einsatzkräfte von 13 Feuerwehren kämpften gegen die Flammen.

Prigglitz. Im Bezirk Neunkirchen, wo seit Tagen ein großflächiger Waldbrand die Helfer beschäftigt, ist die Feuerwehr in der Nacht auf Freitag auf einem Bauernhof in Prigglitz im Großeinsatz gestanden. 13 FF mit 120 Mitgliedern und 29 Fahrzeugen rückten aus. Beim Eintreffen der Feuerwehr standen das Wirtschaftsgebäude, der Stall, vier Pkw und ein Traktor in Vollbrand, berichtete das Bezirkskommando auf seiner Webseite. Es gab keine Verletzten.

Der Brand in der Ortschaft Gasteil war kurz nach 1.30 Uhr ausgebrochen. Die Fassade des direkt angrenzenden Wohnobjekts fing ebenfalls Feuer. Die Hausbesitzer wurden laut FF durch das Knistern geweckt und konnten noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte das Gebäude verlassen. Zudem musste ein Nachbarwohnobjekt durch die Feuerwehr von den Flammen geschützt werden. Weil akuter Löschwassermangel herrschte, wurde ein Pendelverkehr mit Tankwagen eingerichtet. Das glosende Heu wurde mithilfe eines Baggers und eines Lkw samt Greifer aus dem Wirtschaftsgebäude gebracht und zerlegt. Die Nachlöscharbeiten dauerten mehrere Stunden.