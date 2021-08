Wieder Schlange in Wohnung entdeckt

Ringelnatter hatte sich hinter Heizkörper verkrochen.

In Breitenfurt (Bezirk Mödling) ist erneut eine Schlange in einem Gebäude entdeckt worden. Nach Angaben der örtlichen Freiwilligen Feuerwehr hatte sich eine Ringelnatter in einem Heizkörper verkrochen. Das Tier wurde am Montagabend mittels sogenannter Schlangenhaken herausgezogen und in einem Jutesack in ein nahegelegenes Waldstück transportiert.

Erst am vergangenen Samstag war die Feuerwehr in Breitenfurt zu einem ähnlichen Einsatz ausgerückt. Eine Äskulapnatter war in einem WC-Spülkasten entdeckt worden. Helfer befreiten die ausgewachsene ungiftige Schlange und ließen sie im Wald frei.